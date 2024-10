A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal cogita pautar, ainda este ano, a proposta que reordena o tamanho das bancadas estaduais na própria Câmara, com base no Censo de 2022 do IBGE.

Caso a proposta avance, a Paraíba perderá dois deputados, caindo dos atuais 12 para 10 já a partir da próxima legislatura (2027-2030).

Piauí, Rio Grande do Sul e Bahia teriam idêntica redução.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui.