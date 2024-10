Azevêdo destaca união de partidos ao projeto do PSB para a disputa em 2026

“Política de faz com unidade, com união”. Foi o que declarou o governador da Paraíba, João Azevedo, em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (23), sobre o projeto do PSB para 2026, que segundo ele, apesar do desempenho avaliado como positivo nas eleições municipais, o partido vai precisar da unidade dos aliados de hoje.

“A verdade é que o nosso grupo político teve uma vitória extraordinária. Os partidos que compõem a base, eles tiveram a oportunidade de eleger pelo menos 155 prefeitos, além de 16 outros prefeitos que são simpatizantes, mesmo de outros partidos que não estão na base, mas que têm uma relação com o governo importante”, disse.

Segundo ele, se fizer a soma, esse número sobe para 171 prefeitos, o que representa uma força política muito grande no estado.

Entretanto, tem lembrado repetidas vezes que a política se faz com união e não será, exclusivamente, pelo fato de o PSB ter eleito 69 prefeitos, que vai caminhar sozinho.

“Não é assim. Nós temos partidos na base e o nosso projeto é um projeto de unidade. Temos grandes partidos que nos acompanham como o Progressistas, e o Republicanos e esses partidos juntamente com o PSB se sentarão para a gente compor o projeto de 2026”, garantiu Azevêdo.