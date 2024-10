Vereador toma posse na CMJP e afirma que foi feito justiça ao Avante

O suplente Renato Martins (Avante) tomou posse como vereador titular na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), nesta terça-feira (22). O parlamentar ocupa a vaga deixada pela vereadora Raíssa Lacerda (PSB), após determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) pela perda do cargo por desfiliação partidária.

Renato Martins, que já foi vereador, retorna à Casa Napoleão Laureano cheio de projetos, mesmo sem tempo hábil para executá-los, mas disse que vai tentar usar os dois meses que restam para o término do mandato, já que não disputou as eleições. Disse ainda que, mesmo tardia, foi feito justiça porque a vaga era do Avante e que a vereadora Raíssa Lacerda nunca poderia ter assumido o mandato, mas que não gostaria de se ater a esse fato.

“Venho com a responsabilidade de fortalecer a função do Poder Legislativo, que gera soluções e dá respostas. A sociedade precisa ter a qualidade de vida melhorada, esse é o grande objetivo da política. Vamos procurar obstinadamente fazer com que a política sirva a esta meta de melhorar a qualidade de vida do pessoense”, enfatizou o parlamentar.

Martins ressaltou que é mestre em gestão pública e que vai defender a gestão condominial em todos os condomínios populares de João Pessoa, de maneira que a Prefeitura possa estimular, por exemplo, a lavanderia pública.

“Quando você tem uma gestão condominial, ela pode oferecer serviços, como uma lavanderia coletiva para as mãezinhas de nossa cidade que, muitas vezes, não conseguem comprar uma máquina de lavar própria, mas podem ter e gerir isso de forma coletiva. A gente encontra uma solução e é isso que o nosso mandato vai propor em todas as áreas”, garantiu.