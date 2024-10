Presidente do Avante deve disputar uma vaga na ALPB em 2026

O presidente do Avante na Paraíba, prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, destacou o desempenho da legenda nas eleições municipais, além da vaga retomada na Câmara de João Pessoa, com a posse do suplente, Renato Martins e já prepara o partido para enfrentar o pleito de 2026.

Ele disse que pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba.

“A partir do dia 31 de dezembro, eu deixo de ser o prefeito da cidade, mas com muita tranquilidade eu sabia o dia que entraria e o dia que sairia. Sou muito pé no chão e tenho humildade para reconhecer isso. Eu vou sentar com o prefeito Cícero Lucena e com o deputado Mersinho, que são pessoas que fazem parte do meu agrupamento político para que a gente possa traçar qual será o nosso destino em 2026”, disse.

Muito embora afirmando que tem vontade de disputar o governo da Paraíba e que tem contribuições a dar, mas está ciente que não tem tamanho e nem votos para isso.

“Eu sou muito pé no chão e acredito que posso contribuir com a cidade Portuária e outras cidades ocupando uma vaga na Assembleia Legislativa, mas vamos aguardar porque se houver uma vaga na federal, caso Mersinho vá compor uma chapa majoritária, não vamos perder a vaga na Câmara”, ressaltou.

Sobre o Avante, se disse satisfeito com o partido, apesar de ter passado 3 anos na inércia e ele conseguiu restaurar a legenda, mesmo sem recursos.

”Conseguimos montar 50 unidades provisórias, eleger 30 vereadores, um prefeito e dois vice-prefeitos.O Avante começa a crescer e eu não tenho dúvidas que em 2026, sentaremos nas mesas de negociações”, avaliou.