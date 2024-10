Presidente da CMJP vai à sessão de tornozeleira eletrônica e discursa

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley compareceu na sessão desta terça-feira (22), graças a deliberação da Justiça Eleitoral. Usando tornozeleira eletrônica, uma das medidas cautelares que terá que cumprir em decorrência das investigações da Polícia Federal, ele presidiu a sessão e fez um discurso em tom de desabafo. O presidente não quis falar com a imprensa.

Dinho agradeceu ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que, por unanimidade, deliberou o retorno de dele às atividades parlamentares.

“Preciso dizer que sempre confiei e mantenho a minha confiança na justiça. Fui afastado do cargo com base em ilações maliciosas, com o objetivo de atingir a minha honra, numa clara tentativa à minha inocência e estabilidade”, disse.

O vereador lembrou ainda que tem 20 anos de história dedicados à vida pública, ao povo da cidade de João Pessoa e que em cinco mandatos exercidos, nunca respondeu a um processo relacionado ao seu trabalho. Ele lembrou ainda que é votado em todos os bairros de João Pessoa e que nunca teve envolvimento com qualquer fato não republicano.

“Pretendo continuar servindo a esta cidade que tanto amo. Por isso digo, que esta Casa continuará no seu trabalho, honrando a confiança de cada um dos seus eleitores. Tenho fé em Deus e na Justiça e sei que ela será feita e foi feita na tarde de ontem, com a unanimidade do TRE, que me reconduziu ao cargo de vereador e de presidente do Poder Legislativo”, destacou.