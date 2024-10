O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), que pretende pleitear o governo do Estado em 2026, não gostou das declarações do presidente do União Brasil, senador Efraim Filho, em recente entrevista, que não descarta a possibilidade de também entrar na disputa para o cargo de governador em 2026.

Galdino, em entrevista concedida à imprensa nessa terça-feira (21), lembrou ao senador que ele tem ainda o restante dos oito anos do mandato para cumprir seu compromisso com a Paraíba. Seguindo ele, agora não há mais acordo e que o Republicanos o havia ajudado a conquistar uma vaga no Senado Federal.

“Nós já fizemos por Efraim e honramos o nosso compromisso até o fim”, afirmou Galdino destacando ainda que foi um compromisso que, até hoje, não foi digerido muito bem pelo governador João Azevêdo.

“Para 2026, não temos compromisso nenhum com ele. Ele tem que se manter senador e dar o seu melhor para cada vez mais contribuir para uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, enfatizou.