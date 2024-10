Morre ex-prefeita de Araruna, irmã do ex-governador José Maranhão

O presidente estadual do MDB na Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), lamentou neste domingo o falecimento da ex-prefeita de Araruna Wilma Maranhão, aos 82 anos.

Veneziano postou mensagem de condolências nas redes sociais do MDB da Paraíba: “É com muita tristeza e consternação que recebemos a notícia, neste domingo, do falecimento de Wilma Maranhão”.

“Ex-prefeita de Araruna por quatro oportunidades, mãe de Benjamin e Olenka, ex-deputados e integrante do nosso MDB da Paraíba, Wilma teve um importante e destacado papel junto ao nosso saudoso e eterno governador da Paraíba Zé Maranhão, em sua passagem pelo Governo do Estado”, afirmou o presidente estadual do MDB.

“Que Deus conforte Benjamin, Olenka e demais familiares e inúmeros amigos neste momento de grande dor e de perda absolutamente irreparável para a nossa política paraibana”, complementou Veneziano.

Viúva era advogada e completaria 82 anos na próxima quarta-feira. Ela estava internada num hospital de João Pessoa.

*Com informações adicionais de Ascom