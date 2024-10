Leonardo Gadelha avalia como positivo o exercício da suplência na Câmara Federal

Com o retorno do titular do mandato na Câmara Federal, o deputado Ruy Carneiro, após ter disputado a Prefeitura de João Pessoa sem êxito, o suplente de deputado, Leonardo Gadelha fez uma avaliação dos quatro meses em que esteve exercendo o mandato como 1º suplente da Coligação do Podemos.

“Eu faço uma avaliação muito positiva, e é claro que a finitude desse ciclo pode deixar um gosto amargo em algumas pessoas, mas para mim ela traz muita alegria justamente pela sensação do dever cumprido”, disse.

Segundo ele, foram 25 proposituras apresentadas, entre elas, projetos de resolução,projeto de leis, de lei complementar, da regulamentação de novas tecnologias, notadamente da inteligência artificial, regulamentação das Bets, especialmente, no que diz respeito às propagandas e o projeto que prevê a criação do Parque Nacional do vale dos Dinossauros em Sousa..

Gadelha destacou ainda sobre o projeto de lei complementar que visa preservar as cadeiras que a Paraíba faz jus na Câmara Federal porque estão querendo subtrair os espaços do estado e esse projeto vai estar no olho do furacão no início de 2025.

“Então são matérias que transitam por todos os campos do convívio social e eu fico muito feliz e grato e eu quero crer que esse desempenho tem muita conexão que sempre estabeleci com a população da Paraíba e fez com que eu tivesse um mandato mesmo curto, tão profícuo e produtivo”, avaliou.