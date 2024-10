Veneziano: posição em João Pessoa foi tratada com o presidente Lula

Presidente estadual do MDB, o senador Veneziano Vital comunicou, ontem, a posição de neutralidade do partido no tocante ao segundo turno das eleições para prefeito de João Pessoa, liberando os filiados para fazerem as suas opções de maneira individualizada.

“Marcelo Queiroga representa, ao lado de seu grupo, tudo aquilo que é antagônico aos nossos conceitos e posicionamentos do MDB”, comentou sobre o prefeitável do PL.

Veneziano registrou que antes de fazer essa opção de neutralidade conversou com o presidente Lula, com a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffman (PR), e com o ministro Alexandre Padilha, da coordenação política do governo.

“Todos eles entenderam a posição do MDB local”, enfatizou.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

Aparte: Debate abaixo da superfície em João Pessoa (paraibaonline.com.br)