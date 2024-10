João Azevêdo: quem não priorizar 2026, siga outro caminho

Num primeiro momento, ontem, João Azevêdo (PSB) reagiu com desdém aos desabafos feitos na véspera por duas deputadas, oficialmente integrantes de sua base aliada – Jane Panta e Dra. Paula, ambas do Progressistas.

“Eu na verdade não vi. Eu estava trabalhando e não ouvi depoimento de ninguém”, declarou.

Mas, logo em seguida, o governador grifou que as duas parlamentares fazem parte de partidos que estão na base do governo.

“Nós temos um projeto para 2026. Isso é um problema que cada partido vai ter que resolver: se fica no projeto ou se não fica no projeto. Não é uma decisão pessoal. Eu não posso obrigar ninguém a caminhar junto com quem quer que seja, cada um faz as suas escolhas”.

Conforme João, “logicamente isso será discutido e deve ser discutido em internamente no próprio partido ao qual as deputadas pertencem”.

Ainda João: “Eu nunca fiz perseguição a quem quer que seja. Se você olhar até os maiores adversários meus prefeitos receberam investimentos. Agora é muito fácil dizer que em 2022 votou em mim, quando na verdade não se mexeu uma palha em Santa Rita para se ter voto”.

Na sequencia, Azevêdo disse que “é bom a gente entender como é que as coisas acontecem, para depois não se vir com o discurso fácil”, esgrimindo indiretamente Jane Panta.

Mais enfático, João afirmou que “temos um projeto para 2026. E se alguém achar que o projeto de 2026 é menos importante do que a eleição municipal, aí eu não posso fazer nada, é caminho de cada um”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

