Governador rebate Jane Panta e diz que não foi movida uma palha para reelegê-lo em 2022

O governador João Azevêdo (PSB) rebateu as declarações da deputada Jane Panta (PP), que anunciou rompimento com a base do governo na Assembleia Legislativa cobrando ainda reciprocidade política com o município.

Ela acusou o governador de não apoiar o candidato do seu grupo político, Jackson Alvino, que venceu as eleições, que preferiu apoiar um forasteiro, Nilvan Ferreira (Republicanos).

Em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (16), o governador disse que a parlamentar não poderia cobrar reciprocidade, uma vez que nas eleições de 2022, não foi movida uma palha para reelegê-lo.

“É muito fácil dizer que em 22 votou em mim quando na verdade não se mexeu uma palha em Santa Rita para se ter votos. É bom a gente entender como é que as coisas acontecem para depois não vir com discurso fácil”, disse.

Azevêdo também negou as acusações da deputada de ter feito perseguiçãoem Santa e que até os seus maiores adversários prefeitos receberam investimentos.

O governador lembrou que quem precisa das ações é o povo e não os prefeitos.

”Eu não tenho o menor problema com relação a isso. Não faço perseguição a nenhum município. Os 2223 municípios da Paraíba receberam investimentos. Municípios onde eu tenho adversários ferrenhos, foram beneficiados com enormes investimentos”, destacou.