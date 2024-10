O governador João Azevêdo (PSB) comentou o posicionamento das deputadas Jane Panta e Dra Paula, ambas do Progressistas, que por conta das divergências nas eleições municipais em Santa Rita e Cajazeiras, saíram da base do governo e passaram a integrar a bancada de oposição.

Ele lembrou que as deputadas são filiadas a um partido que está na base do governo e que há um projeto para as eleições de 2026. Portanto, esse tipo posicionamento é um problema que o partido vai ter que resolver.

“Se fica no projeto ou se não fica no projeto. Não é uma decisão pessoal. Eu não posso obrigar a ninguém a caminhar junto com quem quer que seja. Cada um faz as suas escolhas e, logicamente, isso deve ser discutido internamente no partido que as deputadas pertencem”, lembrou.

Para Azevêdo, a perda dos candidatos apoiados por ele em Santa Rita e Cajazeiras, na disputa pelas prefeituras, onde os postulantes das deputadas foram vencedores, trata-se de um processo natural e democrático.

“Agora nós também sabemos que temos um projeto para 2026 e se alguém achar que o projeto de 26 é menos importante que eleição municipal, eu não posso fazer nada. É o caminho de cada um”, avaliou.