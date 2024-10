Ricardo Coutinho: João Azevêdo e Cícero Lucena são complacentes

Via redes sociais, o ex-governador Ricardo Coutinho anunciou que não acompanhará a determinação da direção nacional do PT para apoiar a reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP) no 2º turno.

“Vou seguir a voz da minha consciência e a razão de que uma outra política é possível e necessária. Não posso rebaixar meus sonhos, que são possíveis, trocando-os pela inutilidade de um voto em alguém que é um bolsonarista convicto e que adicionou a essa condição uma relação perigosa e nefasta com as facções criminosas que controlam as periferias da nossa Capital, sob o olhar complacente e conivente do aliado de Cícero, João Azevedo, que também se serviu dessa estrutura criminosa em 2022”, discorreu o ´mago´.

RC acrescentou: “Não preciso de muitas palavras para dizer que não consigo me encaixar em nenhuma dessas duas candidaturas, e que não existem diferenças de conteúdo e nem o voto em algum dos dois estaria reduzindo o poder da extrema-direita no Brasil, hoje e em 2026”.

“Declaro minha objeção de consciência em votar em Cícero ou Queiroga. Luto por algo totalmente oposto ao que esses dois representam”, arrematou o governador.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

