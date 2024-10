Duas conversas prolongadas na política paraibana

Durou cerca de quatro horas a conversa, quarta-feira última, entre o prefeito Bruno Cunha Lima e o ex-prefeitável Artur Bolinha (Novo), que culminou com a declaração de apoio do segundo, no dia seguinte.

Outra conversa prolongada, na última semana, foi entre o senador Efraim Filho (União Brasil) e o deputado Romero Rodrigues (Podemos), durante um deslocamento de carro entre João Pessoa e Campina Grande.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

