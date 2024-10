Aparte: após o 1º turno, Lula faz ´lavagem de roupa suja´

De acordo com o jornal O Globo, um Lula irritado “lavou a roupa suja” com líderes na primeira reunião após as eleições de domingo, dia 6.

A portas fechadas, criticou a falta de renovação dentro do PT. Aos petistas, falou que o partido precisa de mudança na linguagem e nos quadros para atingir o eleitorado antissistema.

E não deixou pedra sobre pedra ao “descer a borduna” na comunicação do governo.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui.