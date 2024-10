Luciano Cartaxo poderá deixar a base do governador João Azevedo

Luciano Cartaxo avisou ontem, através de Nota, que não vai acompanhar a orientação da direção nacional do PT, no sentido de apoiar a reeleição do prefeito Cicero Lucena (PP).

“Em respeito aos 50 mil pessoenses que me confiaram seu voto para prefeito de João Pessoa, informo que não vou fazer campanha para nenhum dos candidatos que estão na disputa neste 2º turno”, acentuou Cartaxo.

Remanesce uma dúvida: Cartaxo vai permanecer na base aliada do governador João Azevedo?

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

