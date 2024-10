Prefeito eleito de Serra Branca é destaque no ´Estadão´

Notícia publicada do ´Estadão´ destacou que o candidato Michel Alexandre (União) foi eleito prefeito de Serra Branca, município do Cariri paraibano, com 59,81%.

Ele teve como principal cabo eleitoral Ernildo Junior, dono da casa de apostas Pixbet.

Conforme a reportagem, o empresário se dedicou pessoalmente à campanha de Alexandre, que presidia o time de futebol da cidade, financiado pela casa de apostas.

Ernildo participou de uma série de atividades de campanha na rua com o aliado.

O prefeito eleito também é conhecido como Alexandre da Pixbet.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

