Câmara de João Pessoa promove café da manhã de integração entre os parlamentares

O presidente Dinho (PSD) ofereceu um café da manhã, durante o qual fez uma prestação de contas sobre o andamento das obras e da administração da Casa Napoleão Laureano

Na manhã desta quinta-feira (10), a Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) promoveu uma visita com os novos vereadores e os veteranos às obras da nova sede.

Nesse primeiro encontro oficial, o presidente Dinho (PSD) ofereceu um café da manhã, durante o qual fez uma prestação de contas sobre o andamento das obras e da administração da Casa Napoleão Laureano.

“O novo prédio terá uma estrutura moderna e mais adequada ao trabalho dos vereadores, assim como mais conforto para atender a população. A nova sede vai contar com 31 gabinetes, já pensando nas futuras legislaturas, e 250 lugares nas galerias para a população acompanhar as sessões. O novo prédio vai contar com acessibilidade, tecnologia e conforto, o espaço ideal para receber a nova legislatura, que tem um grupo diverso de representantes composto por parlamentares novos e experientes que conquistaram os mandatos através do voto na última eleição”, destacou Dinho.

Dinho ressaltou que pretende realizar a primeira sessão do próximo ano já na nova sede. De acordo com ele, as obras do plenário estão adiantadas e podem ser entregues até janeiro, ficando o restante das obras para ser entregue até março do próximo ano.

O presidente ainda enfatizou que o encontro também serve para prestar contas da administração, bem como para apresentar um panorama das atividades legislativas.

“Na próxima semana será promovido um curso, em parceria com o Ministério Público de Contas, para capacitar os novos servidores sobre o uso da verba indenizatória, trazendo mais transparência para a Casa Napoleão Laureano”, revelou.

Durante o evento, houve a exibição de imagens da obra e das novas instalações, que foram apresentadas pelo chefe do setor de licitações da Casa, Flávio Lima Carneiro, que fez uma explanação pormenorizada sobre a construção e o processo de licitação.

Um dos novos vereadores eleitos, Fábio Lopes (PL), exaltou a permanência da Câmara no Centro Histórico, pois, segundo ele, vai possibilitar a continuidade da revitalização da área. “Precisamos trazer prosperidade e crescimento para o nosso Centro Histórico. Temos aqui essa grande obra, que permite a revitalização do nosso Centro e vai garantir mais adequação ao trabalho parlamentar desta cidade”, disse.

Já o ex-vereador João Almeida (PDT), que retorna à Casa, falou sobre sua felicidade e satisfação em voltar para a Câmara e por ter recebido novamente o respaldo da população para representá-la. “Tenho um sentimento de felicidade e gratidão ao povo de João Pessoa por poder voltar para assinar um termo de posse, pela quinta vez, para ser vereador desta cidade que tanto amo. Quero parabenizar a iniciativa desta Casa de fazer o novo prédio no nosso Centro Histórico, que merece um olhar caridoso para continuar sendo revitalizado. Com minha experiência, espero cumprir o melhor mandato da minha vida”, projetou.

Uma das mulheres eleitas para a nova Legislatura, Jailma Carvalho (PSB), externou sua satisfação em poder trabalhar em um espaço que vai garantir conforto para a população.

“Espero que nesse novo espaço possamos acolher nossa cidade com muita afetividade e muito respeito. Quero dizer que estou atenta e pronta para lutar por uma cidade mais justa e igualitária, com mais oportunidade para todas as pessoas. Apesar de termos poucas mulheres eleitas aqui na nossa cidade, pretendemos equilibrar o debate. Vamos pautar muito os movimentos feministas e as mulheres das comunidades. Vamos organizar os grupos de mulheres, associações e entidades organizadas. Vamos chamar as mulheres para estarem perto, porque a gente precisa de representatividade e mostrar que a política também é espaço de mulheres”, afirmou.