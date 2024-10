PSD vai controlar 11% dos orçamentos municipais

Os candidatos eleitos no primeiro turno pelo PSD, Brasil afora, garantiram ao partido a maior fatia do orçamento das 103 cidades do País com mais de 200 mil habitantes.

Conforme levantamento do jornal Valor Econômico, a legenda dirigida pelo ex-ministro Gilberto Kassab controlará 11,7% dos recursos de tais municípios.

*informações repercutidas coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Arimatéa Souza (paraibaonline.com.br)