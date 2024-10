Hugo Motta oferece cargo ao PT na chapa para comandar a Câmara Federal

Sequer terminaram as comemorações no Republicanos na Paraíba, em função do bom desempenho eleitoral – a eleição de 50 prefeitos e 492 vereadores -, e o presidente da legenda, deputado Hugo Motta, já avançou ontem para tentar consolidar a sua pré-candidatura à presidência da Câmara Federal.

Ele ofereceu à bancada do Partido dos Trabalhadores o cargo de 1º secretário da mesa da Câmara em sua chapa.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

