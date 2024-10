Cúpula do PT: eleições foram comandadas pelas emendas bilionárias

A Comissão Executiva Nacional do PT divulgou uma avaliação acerca das eleições ocorridas no último domingo, como também uma determinação relativa ao segundo turno, a ser disputado dia 27 próximo.

Conforme o texto, o resultado do primeiro turno mostra um “cenário que mais uma vez favoreceu a eleição ou reeleição de candidatos das legendas da centro-direita e direita dominantes no Congresso Nacional, com acesso a emendas parlamentares bilionárias e no comando das máquinas públicas municipais”.

“O alto índice de reeleições, que beira os 80% nas cidades que mais receberam emendas parlamentares, confirma essa distorção no sistema político”, reforça o documento petista.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Arimatéa Souza (paraibaonline.com.br)