Carol Gomes é reeleita vereadora em Campina Grande

Carol Gomes (União Brasil) foi reeleita vereadora de Campina Grande neste domingo (6). Esta é a segunda vez que a fisioterapeuta se candidata para o legislativo campinenese.

Com 5009 votos válidos, Carol foi a vereadora mais votada do União Brasil na cidade, e a segunda mais votada do município.

Com uma longa trajetória enquanto profissional de saúde, Carol, dentro e fora da Câmara, atua na defesa do SUS, saúde mental, inclusão, pautas voltadas para as mulheres, entre outras causas.

“Dedico esta vitória a todos aqueles que acreditam na minha missão pelo bem de Campina. Dedico esta vitória a todos aqueles que acreditam que é possível realizar uma boa política com ética, compromisso e respeito com todos”, disse Carol.

“Foi a politica da saúde que me apresentou a política partidária, e por isso eu sei da importância de termos gente cuidando de gente nesses espaços de poder e decisão”, acrescentou.

Aliada ao prefeito Bruno Cunha Lima (UB), Carol afirmou que agora o foco é na reeleição do gestor.

“Bruno e eu compartilhamos de muitos ideais semelhantes. Vamos seguir trabalhando ativamente para concretizar sua vitória no segundo turno. Se Deus quiser, no próximo ano, seguiremos juntos nos mesmos propósitos, tanto no legislativo, quanto no executivo”, falou.