Divulgada nova pesquisa do Instituto Quaest sobre o governo Lula

O presidente Lula (PT) teve um recuo na avaliação positiva de seu governo, que voltou a encostar nas considerações negativas em torno do seu atual mandato, segundo nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2).

O mandatário marcou 32% de opiniões em seu favor, ante 36% no levantamento anterior, realizado em julho. Ele registra ainda 31% de avaliações negativas, ante 30% na sondagem anterior, e 33% de regulares, contra 30% antes. Disseram não saber ou não quiseram responder 4%.

A empresa de pesquisa e consultoria entrevistou presencialmente nesta rodada 2.000 brasileiros com 16 anos ou mais da última quarta-feira (25) até o domingo (29). A margem de erro desta rodada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A Quaest ainda questionou os eleitores se aprovam ou não o trabalho que o mandatário está fazendo, ao que 51% dizem avalizar e 45%, reprovar. Não souberam ou não quiseram responder, 4%.

O trabalho do Palácio do Planalto é mais aprovado no Nordeste, com 69%, e menos aprovado no Sudeste, com 42%, e no Sul, com 45%. A maior desaprovação também está nestas duas últimas regiões, ambas com 53%.

Ainda, para 36% dos eleitores, a atual administração não está nem melhor nem pior do que o esperado. São 30% os que veem o terceiro mandato de Lula como melhor que o esperado, e 33%, como pior.

Por fim 38% dos eleitores dizem que o governo está melhor que a gestão de Jair Bolsonaro (PL), uma queda de 13 pontos em relação à pesquisa anterior, na qual marcava 51%. Dizem que está pior 33%, e 22%, que está igual, ante 8% em julho.

O levantamento da Quaest é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.

*MATHEUS TUPINA/Folhapress