Colunista comenta prisão da 1ª dama de João Pessoa

Quando o ´sol apareceu´ no último sábado, agentes da Polícia Federal estavam na porta da casa do prefeito Cícero Lucena (PP-JP) com uma ordem de prisão emitida pela justiça eleitoral de João Pessoa para a prisão de sua esposa, Lauremilia.

É impressionante, e principalmente apavorante, como o debate eleitoral deste ano na capital dos paraibanos, em boa medida, está alicerçado na abominável discussão sobre o nível de participação do crime organizado.

A cidade decantada como ´a bola da vez´ para o turismo no país, tem frequentado o noticiário policial nacional com temerária frequência e crescente preocupação.

Objetivamente, remanesce uma constatação: as denúncias e indícios investigados pela PF são graves e certamente terão sobrevida após as eleições deste ano, qualquer que se seja o desfecho (no voto) na capital paraibana.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/joao-pessoa-na-vitrine/