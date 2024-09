Cícero Lucena sobre a prisão da esposa: ‘Isso é desumano’

Apesar deste sábado (28) ter sido um dos dias mais difíceis, o prefeito e candidato à reeleição pela coligação “João Pessoa no caminho certo”, Cícero Lucena (Progressistas), foi ao debate da TV Correio e mostrou ao povo de João Pessoa que tem compromisso com a cidade.

O dia começou com a prisão de sua esposa, Lauremília Lucena, e a secretária particular dela, sob acusação de relação com o aliciamento de eleitores.

Dura e sistematicamente atacado por seus adversários, Cícero teve que usar o tempo do debate, que deveria ser de propostas, para defender a honra de sua família.

“Estou aqui em respeito a você, eleitor. Eu, que sou o político que fui mais investigado e, graças a Deus, comprovei e provei a minha inocência por confiar na Justiça, fui surpreendido às 5h, da manhã, de um sábado na minha casa, ao lado da minha mulher e de três netos que estavam na minha casa. Meus adversários falavam há meses de que haveria essa operação. Eu não acreditava, porque eu acredito nas instituições”, afirmou. Uma senhora como Lauremília, com a história, serviço prestado, o bem que faz à comunidade mais pobre, mais humilde, com todos os programas sociais, desde que eu fui vice-governador até agora. Veja o respeito que essa cidade tem por ela”, afirmou.

Em tom de desabafo, Cícero pediu para que o jogo político se restrinja a quem é candidato, sem que se ataque a família dos envolvidos.

“Me atinja, me agrida, me debata, mas não faça isso com minha família, não faça isso com uma mulher honrada, religiosa, caridosa como Lauremília. Isso é desumano. Vocês estão desesperados para chegar no poder. Esse não é o jogo, Luciano, esse não é o jogo, Ruy, esse não é o jogo, Marcelo”, alertou.