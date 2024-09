Campanha de Jhony Bezerra já faz aceno na direção de Inácio Falcão

Coordenador da campanha do prefeitável campinense Jhony Bezerra (PSB), o deputado federal Murilo Galdino (Republicanos) disse que permanece o “compromisso de união na base do governador”.

– Temos certeza de que Jhony estará no segundo turno e vamos conversar com Inácio Falcão para estarmos juntos no 2º turno – enfatizou Murilo (foto).

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

