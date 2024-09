Quase no ´apagar das luzes´ da gestão da atual mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande, a presidência da Casa de Félix Araújo (vereador Marinaldo Cardoso, candidato a vice-prefeito) firmou um contrato de R$ 1 milhão 435 mil com a empresa V J C Duarte, de Teresina, no Piauí, para a “execução de serviços de manutenção predial”, sem qualquer detalhamento acerca dos serviços que serão executados.

A contratada é uma empresa individual de responsabilidade limitada, chamada no jargão empresarial de Eireli.

Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

