Padre se revolta e cobra ação de vereadores por estrada em Lagoa de Dentro

O padre Adauto Tavares expressou indignação contra políticos locais durante uma missa em Lagoa de Dentro, no Brejo da Paraíba.

Em um vídeo que circula nas redes, o padre reclamou que, apesar da proximidade das eleições, os vereadores não têm trabalhado em benefício do povo para conseguir o andamento da obra da PB 085, que liga Lagoa de Dentro à Pirpirituba.

“De hoje a quinze dias, a partir dessa hora, vocês se dane. Só daqui a quatro anos”, disse ele, referindo-se às visitas eleitoreiras que estão ocorrendo.

*com informações do Blog do Felipe Silva