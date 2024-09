O presidente do MDB na Paraíba, senador Veneziano Vital do Rêgo, disse em entrevista concedida à imprensa, neste final de semana, que o seu agrupamento político deve apresentar um nome para disputar o governo do Estado em meados de 2025, mas destacou que o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) é um bom nome.

“Temos um nome que saiu grande das eleições de 2022 em que pese não ter chegado à vitória, mas saiu com mais de um milhão de votos no segundo turno, que é o ex-deputado Pedro Cunha Lima. Por que não tê-lo e tratá-lo nessa condição? Pois ele, inclusive, tem mantido em seus pronunciamentos essa possibilidade”, afirmou.

Outro nome apontado pelo senador foi do colega de bancada senador Efraim Morais (União Brasil), que, segundo ele, tem um potencial indiscutível. “Afora o que óbvio ululante já disse de ter sido eleito senador da República e terá a mesma condição diferenciada da que eu tive em 2022 porque a minha condição foi de quem se apresentou de última hora, em janeiro e para juntar o time foi mais complicado”, explicou.

Para Veneziano, se Efraim puder ir logo trabalhando sob a perspectiva de disputar o cargo de governador em 2026, já que estará na metade do mandato, ele será um fortíssimo candidato.

Indagado quanto ao deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) se o grupo havia prometido algo a ele em relação a desistir de disputar as eleições em Campina Grande, o senador disse que ele próprio não tratou absolutamente nada sobre esse assunto.

“Das vezes que antecederam o momento definidor para que o ex-prefeito não se dispusesse a sair, eu não participei de absolutamente nada. A minha participação sempre foi aquela de dizer: não há problema se juntos nós estivermos, melhor para o projeto administrativo para Campina Grande e melhor para a própria cidade”, disse.