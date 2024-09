A deputada estadual Jane Panta (PP) revelou que fará um pronunciamento sobre seu posicionamento na Assembleia Legislativa da Paraíba após o encerramento da campanha eleitoral em Santa Rita. No município, o PP está representado na corrida pela prefeitura pelo candidato Jackson Alvino. Atualmente, Jane integra a base do governo João Azevêdo (PSB), mas sugeriu que pode adotar uma postura independente na Casa após as eleições municipais.

A possível mudança de posicionamento surgiu depois que o governador João Azevêdo anunciou uma aliança com o comunicador Nilvan Ferreira (Republicanos), que também concorre à Prefeitura de Santa Rita. Essa aliança causou desconforto no grupo de Jane, que tem concentrado todos os seus esforços na candidatura de Alvino.

Em entrevista, a deputada deixou claro que seu foco atual é exclusivamente a campanha em Santa Rita, e que somente após o pleito definirá seu futuro político.

– Não temos conversado, eu estou com o único foco no momento, meu foco é Santa Rita. Eu acho que depois do dia 6, dia 7, a doutora Jane chega aqui com o seu posicionamento e aí a gente toca pra frente, mas agora o meu foco é Santa Rita. Eu acredito muito na força do trabalho e eu acredito muito na palavra gratidão. E isso Santa Rita está mostrando em todos os nossos eventos, não só para Santa Rita, mas para a Paraíba, que gratidão se paga com gratidão – declarou.

Ela ainda reforçou que a aliança do governador com Nilvan Ferreira não interfere em sua prioridade atual.

Veja a entrevista completa no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

