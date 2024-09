Cícero Lucena defende Justiça e evita comentar prisão de vereadora durante Operação ‘Território Livre’

Em entrevista ao programa de rádio da Capital Paraibana, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), afirmou que confia plenamente no trabalho da Justiça em relação à Operação “Território Livre”.

A operação, deflagrada para combater o aliciamento violento de eleitores na capital, resultou na prisão de diversas pessoas, incluindo a vereadora Raíssa Lacerda (PSB). Cícero, no entanto, preferiu não emitir opinião sobre as prisões.

“Tenho uma cautela muito grande porque tanto eu quanto minha família, pelo processo político, fomos vítimas de muitas acusações. Graças a Deus todas elas nós demonstramos a verdade. Confio plenamente na Justiça e no rito legal do processo. Que seja aquilo que a Justiça conduza e o resultado, vamos aguardar. Fazer pré-julgamento eu não faço porque já fui vítima de injustiça em relação a isso”, afirmou o prefeito.

Cícero, que busca o quarto mandato à frente da Prefeitura de João Pessoa, destacou que seu conhecimento dos problemas da cidade e sua capacidade de propor soluções o motivam a seguir na gestão.

“Conheço os problemas, não fujo dos problemas, tenho alternativas, uma visão inovadora, com respeito ao meio ambiente. Tenho um compromisso e uma dívida de gratidão por essa cidade”, disse ele, reforçando sua responsabilidade em cuidar dos mais vulneráveis.

Durante a entrevista, o prefeito detalhou algumas propostas para o restante de 2024 e o início de 2025.

Entre as principais ações, Cícero anunciou obras de mobilidade no acesso ao bairro do Altiplano. Além disso, o tempo de integração temporal no transporte público será ampliado de 1h para 1h30 a partir de novembro.

Cícero também destacou intervenções no Centro Histórico da cidade, como a transformação do antigo prédio da Prefeitura em um quartel da Guarda Municipal.

Outra medida importante será a realocação de 100 famílias que residem em comunidades ribeirinhas para um novo prédio, a ser construído no local da antiga concessionária Proserv.