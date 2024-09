Deputada sinaliza que vai deixar o bloco de João Azevêdo

Deputada sinaliza insatisfação na Assembleia Legislativa: Jane Panta (PP), esposa do prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, com relação à bancada governista.

“Depois do dia 6 (de outubro, dia da eleição) vou chegar aqui (na Assembleia) e me posicionar. Mas agora meu foco é Santa Rita”, avisou a deputada ao ser indagada se pretende continuar na base governista, diante do apoio do governador João Azevedo (PSB) à candidatura de Nilvan Ferreira (REP).

“É necessário que eu me posicione”, reforçou Jane, sinalizando nas entrelinhas o distanciamento do governador.

Ela frisou que “não temos conversado” com a bancada de oposição, nem mesmo com o líder do grupo, deputado George Morais (União).

“Eu estou com um único foco no momento, que é em santa Rita”, enfatizou.

Jane declarou ainda que “acredito muito na força do trabalho e acredito muito na palavra gratidão. E isso o santarritense está mostrando em todos os nossos eventos: gratidão se paga com gratidão”.

A parlamentar arrematou: “Não tenho o menor interesse onde o governador está ou deixa de estar”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

