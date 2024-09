O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Adriano Galdino (Republicanos), confirmou suas ambições políticas para as eleições de 2026 durante entrevista coletiva. O parlamentar afirmou que pretende disputar uma vaga no Senado Federal, colocando-se como um forte candidato para a chapa majoritária de seu partido.

Galdino acredita que a legenda sairá fortalecida nas próximas eleições. “Se Deus quiser, o Republicanos vai sair muito bem nas urnas para sermos protagonistas em 2026… Vou pra luta e vou sim conseguir um espaço para estar na chapa majoritária em 26”, declarou o parlamentar.

Ele também comentou sobre a candidatura do deputado federal Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados, destacando a importância dessa possível vitória não apenas para o partido, mas para o estado da Paraíba.

“O Hugo eleito presidente da Câmara Federal, com toda certeza, quem ganha é a Paraíba. Vamos ter um paraibano com o segundo cargo mais importante da República, e Hugo vai estar nesse cargo, com muita força, com muita determinação”, ressaltou.

Para Galdino, a trajetória de Hugo Motta como líder político será determinante nas eleições de 2026, independentemente do cargo que ele venha a escolher disputar.

“Hugo vai ser protagonista na eleição de 26, isso aí é certeza. Se ele quiser continuar federal para continuar presidente, ele será. Se ele quiser vir para compor a chave majoritária, ele também conseguirá, porque ele sairá muito grande nesse processo”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online