O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado George Morais (União Brasil), disse que espera contar com novos integrantes na bancada, após o resultados das eleições municipais. É que há municípios com candidatos adversários, mas que estão na mesma base do governo.

Conforme Morais, o deputado Júnior Araújo (PSB) vem dando todos os sinais de que está insatisfeito com o governador João Azevêdo, por conta da disputa em Cajazeiras, mas prefere que o deputado se manifeste sobre isso.

Morais revelou ainda que, assim como o deputado Júnior Araújo, há outros que dão claros sinais de desentendimentos na base governista, a exemplo do deputado Eduardo Brito, do município de Mamanguape; de Galego de Souza, do município de São Bento; e da deputada Jane Panta, de Santa Rita.

“Mas, aguardo os posicionamentos deles – que acredito que virão após as eleições”, destacou.

Contudo, o deputado disse que não teve contato com nenhum deles, apenas conversas superficiais em Plenário, até porque, segundo Morais, estão todos focados nas campanhas eleitorais.

“Acredito que não é o momento certo, oportuno e adequado. Tudo no tempo de Deus e, após as eleições municipais, quando a gente fizer um raio x e de onde as oposições ao governo do estado sairão muito forte, a gente vai sentar e tentar projetar para o futuro”, avaliou.

