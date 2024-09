Deputada vai decidir se fica ou não na base governista, após as eleições de Santa Rita

A deputada Jane Panta (PP) deve fazer um pronunciamento na Assembleia Legislativa da Paraíba, após o resultado das eleições em seu município Santa Rita, onde o seu grupo político apoia o empresário Jackson Alvino (PP) e o governador João Azevêdo (PSB) apoia o radialista Nilvan Ferreira (Republicanos).

O processo de disputa pela Prefeitura de Santa Rita tem causado insatisfação com o governo, mas a deputada revelou que no dia 7 de outubro chega à Casa Legislativa com o seu posicionamento.

A parlamentar disse ainda que apesar do apoio do governo à candidatura adversária ao seu grupo político, ela acredita muito na gratidão das pessoas, na força do trabalho e que os santarritenses têm demonstrado isso em todos os eventos.

“A população vai mostrar não só para Santa Rita, mas para toda a Paraíba, que gratidão se paga com gratidão”, destacou.

