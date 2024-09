Hugo Motta alavanca sua campanha à presidência da Câmara

A arrancada, com visibilidade, da campanha do deputado paraibano Hugo Motta, líder do Republicanos, rumo à presidência da Câmara Federal, ocorreu na última quarta-feira, com a simbologia de ser a data do seu aniversário.

Por sinal, 35º aniversário, a data mínima para quem quer se habilitar ao cargo que é o segundo na linha de sucessão da Presidência da República.

As lideranças presentes à comemoração de Hugo Motta representam mais de 300 dos 513 de deputados federais.

É sintomático registrar que a comemoração do aniversário de Hugo Motta teve a participação dos líderes de duas bancadas antagônicas e majoritárias na Câmara: Odair Cunha (PT) e Altiney Cortês (PL).

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse Aqui!

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online