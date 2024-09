ALCG aponta prioridades para próximo prefeito de Campina Grande

A Academia de Letras de Campina Grande (ALCG) já começa a traçar expectativas e prioridades para a gestão do próximo prefeito de Campina Grande, com foco especial no incentivo à educação, à cultura e à difusão do livro como ferramentas de transformação social. Em entrevista ao ParaibaOnline, o presidente da instituição, Thelio Farias, destacou alguns pontos que, segundo a Academia, devem ser tratados com urgência pela administração municipal para promover o crescimento cultural da cidade.

– A prioridade da Academia é o livro, a educação e a cultura. Queremos que o próximo gestor semeie o livro por meio da criação de bibliotecas, se não em cada bairro, pelo menos em cada região da cidade – ressaltou Farias.

Outro ponto defendido pela APL é a inclusão da literatura local no currículo das escolas públicas do município. “É fundamental que os alunos conheçam a história e a produção literária da cidade. Os poetas, os romancistas locais precisam ser lidos e compreendidos pelos jovens, para que eles possam se inspirar no passado e construir um futuro melhor para Campina Grande”, afirmou o presidente da Academia.

Por fim, Thelio Farias destacou a necessidade de apoio institucional a eventos como a Feira Literária de Campina Grande (Flic), que traz grandes nomes da literatura nacional e internacional para a cidade. “Esses eventos são fundamentais para colocar Campina Grande no mapa cultural do Brasil e incentivar ainda mais o interesse pela leitura”, concluiu.

