Presidente do Republicanos em Campina critica “arrumadinho”

Ao se reportar à decisão do deputado Romero Rodrigues (Podemos) de apoiar a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (UB), o deputado federal Murilo Galdino, presidente do Republicanos em Campina, qualificou o gesto como “uma aliança de última hora, um arrumadinho”.

Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

