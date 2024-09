Morreu neste domingo um ex-prefeito do Sertão da Paraíba

Morreu neste domingo o ex-prefeito de Itaporanga, José Wil Rodrigues, aos 87 anos.

O ex-gestor estava internado há alguns dias com problemas cardíacos e pulmonares.

“Recebemos com tristeza a notícia do falecimento do ex-prefeito José Wil que foi grande homem público e deixou um importante legado para o município de Itaporanga e para municipalismo do nosso estado. Expressamos toda solidariedade nesse momento de dor aos familiares, amigos e à população itaporanguense”, destacou George Coelho, presidente da Famup – Federação dos Municípios da Paraíba.

José Wil foi chefe do Executivo Municipal em 1988. Se elegeu concorrendo pelo antigo PMDB, hoje MDB, com 47,93% dos votos válidos.

