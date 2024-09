O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), se disse muito feliz com a indicação de um parlamentar paraibano para presidir a Câmara dos Deputados, ainda mais sendo parceiro do governo como é o deputado Hugo Motta (Republicanos).

“Para a Paraíba será um orgulho muito grande. Tem que entender isso. Será um ganho extraordinário e eu torço fervorosamente que Hugo possa exercer essa atividade. As consequências disso serão medidas a seu tempo. É uma disputa longa. Faltam cinco meses para as eleições na Câmara e as coisas na Câmara não são fáceis”, avaliou.

Azevêdo lembrou que vai haver disputa porque o nome de Hugo Motta ainda não é consenso, até porque há partidos que não se colocaram na condição de consenso considerando que ainda há candidaturas postas.

“Mas tudo isso é um processo, que vai impactar em 2026 e nós vamos sentar para analisar como será esse impacto”, avisou o governador.

