Deputado avisa que Bolsonaro deve avalizar voto em Hugo Motta para presidente da Câmara

O deputado federal Cabo Gilberto (PL) falou sobre a indicação do colega de bancada, Hugo Motta, que é presidente do Republicanos na Paraíba, para disputar a presidência da Câmara Federal em 2025.

Gilberto elogiou a postura de Hugo Motta como parlamentar e disse que se dá muito bem com o conterrâneo, que o trata com muito respeito desde o mandato de deputado, mas para votar no colega paraibano vai ter que ouvir a maior liderança do seu partido.

“É um político muito habilidoso, agora o meu voto, iremos decidir junto com a bancada do PL e com a palavra final do presidente Bolsonaro, até porque a gente tem que respeitar a hierarquia partidária e Bolsonaro é a nossa maior liderança”, destacou.