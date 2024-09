O clima está cada vez mais tenso na Assembleia Legislativa da Paraíba por conta das eleições municipais do município de Cajazeiras. O líder do governo na ALPB, Chico Mendes (PSB), e a deputada Dra. Paula (PP) fizeram acusações entre si, que descambaram para o lado pessoal e familiar e precisou haver a intervenção do presidente da Casa, Adriano Galdino (Republicanos).

Durante a sessão dessa terça-feira (3), a deputada Dra. Paula, ao falar sobre a Campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, acusou o líder do governo de ter votado a favor do feminicídio. Ela mesma disse que foi acionada na Justiça por Chico Mendes por ter dito isso, mas afirma que mostrou toda a documentação que confirma a votação dele a favor do feminicídio.

Já o deputado Chico Mendes chamou a deputada de mentirosa e revelou que ela responde a vários processos impetrados por ele porque nada do que tem dito é verdade, e que vai acioná-la no Conselho de Ética da Casa por quebra de decoro parlamentar. Ele pediu que a Casa tomasse as devidas providências, pois “não é papel do Legislativo discutir uma baixaria dessa”.

“Isso é calunia, difamação e mentira”, disse o líder, atestando que nunca apresentou matéria e nem nunca votou em matéria tratando sobre o feminicídio e que jamais a Assembleia Legislativa pautaria esse tipo de matéria.

“Por esse crime que a deputada comenta, o esposo dela (José Aldemir, prefeito de Cajazeiras) já foi condenado quatro vezes em colegiado”, disse o deputado, partindo para o lado pessoal e familiar de que ela mesma já havia dito que o esposo havia gastado R$ 200 mil com uma amante e que Aldemir havia “roubado” dinheiro da saúde para gastar com a tal amante. “Certamente que isso é verdade”, desabafou Mendes.

O líder acredita que, com as demais ações que irão responder na Justiça, tanto José Aldemir como a própria deputada irão ficar inelegíveis.

