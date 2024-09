Deputado paraibano desponta como favorito para a presidência da Câmara

O deputado Murilo Galdino (Republicanos), líder da bancada federal, expressou nesta quarta-feira (04) confiança de que o nome de seu colega de partido, Hugo Motta (Republicanos), será praticamente um consenso entre os parlamentares para assumir a presidência da Câmara dos Deputados em 2025.

Segundo Galdino, Motta já conquistou amplo apoio entre diferentes grupos políticos, posicionando-se como um dos principais candidatos ao cargo.

Galdino destacou o reconhecimento ao trabalho de Hugo Motta em Brasília como um fator decisivo para a adesão de importantes lideranças políticas.

“Fico muito feliz, essa é uma recompensa do trabalho dele, de Hugo, que faz um grande trabalho em Brasília. Parabenizo o presidente nacional que abriu mão da disputa para prestigiar Hugo e tenho certeza que mais apoios virão”, afirmou Galdino, em referência ao deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente nacional do Republicanos, que desistiu de sua candidatura à presidência da Câmara para apoiar Motta.

Com o apoio de Pereira, Hugo Motta ganha ainda mais força na disputa, recebendo também o endosso de figuras-chave como o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de diversos partidos da base governista e do centro político.

A expectativa é que as inscrições para as candidaturas à presidência da Câmara ocorram em janeiro de 2025, com a eleição marcada para fevereiro do mesmo ano.