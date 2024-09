Deputadoavalia chances do União Brasil nas eleições municipais

O deputado estadual George Morais, líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba e integrante do União Brasil, fez uma avaliação otimista sobre as chances do partido nas eleições municipais deste ano.

Segundo George, o União Brasil tem boas perspectivas de vitória em diversas cidades importantes do estado.

O deputado destacou a campanha de Bruno Cunha Lima em Campina Grande e também uma possibilidade de êxito na cidade de Guarabira com o apoio a Léa Toscano.

Além dessas duas cidades, George mencionou as chances do partido em outras regiões, como Souza, Catolé do Rocha, Solânea, Cruz do Espírito Santo, Itapororoca, e Serra Branca, afirmando que o União Brasil está pontuando bem nas pesquisas.

Confira a entrevista completa abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline