Deputada descarta rompimento com o governador João Azevêdo

A deputada estadual Dra. Paula, do Progressistas, reafirmou seu compromisso com a base do governador João Azevêdo, descartando qualquer possibilidade de rompimento, mesmo com o apoio do governador ao candidato Chico Mendes (PSB) na disputa pela prefeitura de Cajazeiras, cidade que é a base eleitoral da deputada.

Dra. Paula destacou que, apesar de divergências políticas locais, ela continua a valorizar o trabalho do governador, reconhecendo suas ações em prol da Paraíba, como a criação de novas UTIs, a construção de hospitais e a execução de grandes obras de infraestrutura.

Segundo a deputada, “o trabalho de João é voltado para a população”, enfatizando que sua lealdade ao governo se mantém firme, a menos que o próprio governador decida pelo contrário.

Confira a entrevista completa abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline