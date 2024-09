O deputado federal, Cabo Gilberto (PL), se disse indignado, cada vez mais, com as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem chamou de “psicopata e ditador da toga”, após magistrado suspender o X, antigo Twitter, de propriedade do empresário Elon Musk, com quem o ministro trava um embate judicial.

Gilberto, que está coordenando algumas campanhas eleitorais do PL na região metropolitana de João Pessoa, disse em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (02), que esta semana está indo a Brasília para junto com os demais deputados pressionar o Congresso Nacional para impulsionar o impeachment do ministro.

“Vamos parar todas as pautas e o Congresso possa restabelecer a democracia através de impeachment urgentemente contra o ditador da toga, Alexandre de Moraes, que é um psicopata, não tem outra palavra”, disse.

Contudo, admite que até agora só arregimentaram 147 assinaturas na Câmara Federal para o impeachment de Moraes, mas vão pressionar o Senado Federal, até porque, conforme o artigo 52 da Constituição Federal, compete ao Senado processar e julgar os ministros do STF nos crimes de responsabilidade.

“Hoje, o país vive uma ditadura clara e eu venho falando isso há um bom tempo. A Suprema Corte brasileira está atentando contra a Constituição, deu golpe na democracia e não está cumprindo o seu juramento, que é defender a Carta Magna, e o impeachment tem que ser feito para o Brasil restabelecer o estado democrático de direito”, destacou.