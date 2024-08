Deputado paraibano ´trava´ projeto que mexe com os ministros do Supremo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal adiou, devido a pedido de vista do deputado Luiz Couto (PT-PB), a análise do projeto que fixa um prazo de 15 dias úteis “para que a Mesa Diretora do Senado coloque em votação ou arquive pedidos de impeachment” de ministros do Supremo Tribunal Federal.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

