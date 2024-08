Pedidos de tropas federais destampam um submundo na Paraíba

É preciso transpor do noticiário factual – e muitas vezes banalizado – a recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba ao aprovar a requisição de tropas federais para três cidades do Estado.

O que causa espécie é a fundamentação para os pedidos de tropas federais, feita pela própria presidente da Corte, desembargadora Agamenilde Dias, com consequente aprovação de forma unânime pelo Colegiado.

No caso de Cabedelo, um dos cartões de visita do turismo litorâneo, foi alegada para a requisição de tropas do Exército a permanente guerra entre facções criminosas rivais.

Quanto ao município de Bayeux, igualmente na região metropolitana da Capital, também foi lastreado o pedido de tropas federais com o “cenário de guerra” estabelecido pelo confronto entre facções criminosas, inclusive com o controle de espaços comunitários.

Na prática, a Corte Eleitoral está certificando o controle de espaços públicos por parte do crime organizado, denotando que o aparato policial disponível no cotidiano já se mostra impotente para fazer valer o ir e vir em tranquilidade da população.

Dito de outro jeito, período eleitoral e tropas federais à parte: o dia a dia de inúmeros munícipes das cidades mencionadas é a convivência com um poder paralelo, clandestino e violento, em setores nos quais o Poder Público já não impera de forma prevalente e tranquilizadora.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

