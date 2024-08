Rodízio: candidato a prefeito de Itatuba assume mandato na ALPB

Após a licença do deputado Galego de Sousa (Progressistas) e do primeiro suplente da coligação, Lindolfo Pires, e depois do suplente Tarcísio Jardim, que é vereador da Câmara de João Pessoa, assumiu o mandato como 3º suplente, nessa terça-feira (20), Aron Andrade, candidato a prefeito do município de Itatuba.

O deputado assume o mandato reforçando a base do governo de João Azevêdo (PSB) na Assembleia Legislativa. Apesar de estar disputando novamente o cargo de prefeito no município de Itatuba, localizado na região metropolitana de Campina Grande, o deputado disse que vai ser possível conciliar o tempo com a campanha eleitoral.

“Irei honrar o meu compromisso aqui na Casa, mas estamos como candidato a prefeito de Itatuba para retomar o nosso trabalho e voltar a governar aquele município. Tenho certeza que nossa cidade vai nos dar a vitória”, destacou.

