O deputado estadual Júnior Araújo (PSB) anunciou o seu distanciamento com o governador João Azevêdo (PSB) e declarou que adotará uma postura de independência na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). O parlamentar justificou sua decisão alegando que foi alvo de perseguição política na cidade de Cajazeiras, onde Chico Mendes, líder do governo, é candidato.

Segundo Júnior Araújo, a atuação do governador em Cajazeiras, sua base eleitoral, foi um dos principais motivos para o rompimento. “Há, sim, o distanciamento. O governador tem tomado posições em Cajazeiras totalmente desnecessárias”, afirmou.

O parlamentar ainda destacou que, embora seja natural que o PSB queira crescer e que atividades como comícios e convenções sejam parte do processo político, não é aceitável que isso ocorra à custa de prejuízos para pessoas que sempre estiveram ao lado de João Azevêdo.

Júnior Araújo frisou que estará votando de acordo com o que julgar ser importante para o Estado. “Eu estarei com uma postura de independência na casa. Vou votar o que achar que é importante”, salientou o deputado.

